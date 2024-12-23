苗栗老翁出門徹夜未歸 隔天明德水庫找到已成浮屍

苗栗市一名老翁昨晚騎機車徹夜未歸，家屬今天報案協尋，在頭屋鄉明德水庫大壩發現機車，警消據報動員，1個多小時發現老翁浮屍在水匣門，檢警相驗排除他殺。

苗栗警察分局今天中午接獲家屬報案，84歲老翁騎機車出門後失聯，警方通報協尋，今天下午在明德水庫大壩頂，發現謝姓老翁機車，調閱監視器老翁昨天深夜疑似落水，通報警消搜尋。

苗栗縣政府消防局派遣頭屋、公館、特搜分隊及第一大隊6車14人，及船艇、空拍機、潛水人員到場，下午3點多在水庫水閘門附近水域發現一具浮屍，經確認是謝姓老翁，檢警相驗排除他殺，遺體交家屬善後。

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