涉毒駕撞死廂型車7旬翁肇逃 屏東22歲BMW駕駛遭收押

22歲蔡姓男子21日上午開BMW汽車行經屏東市和生路，變換車道時撞上70歲曹姓老翁駕駛廂型車，導致廂型車翻覆，車頭撞毀，老翁送醫不治，蔡男肇逃後約半小時後騎機車折返，蔡男驗出有毒品安非他命反應，蔡男涉毒駕、肇事逃逸，檢方訊問後向法院聲押禁見獲准。

屏檢調查，22歲蔡男本月21日上午7點49分，開著白色BMW汽車，沿著屏東市和生路西往東方向行駛在外側車道，行經和生路1段571號前，要從右方機車道切換車道，從後追撞在同車道前方，70歲曹姓老翁所駕駛廂型車，該廂型車翻覆至左側車道，車頭嚴重毀損，曹姓老翁送醫不治。

蔡男肇逃後約半小時，騎機車回到現場，經其同意採即尿液，發現有安非他命陽性反應。蔡男將肇事白BMW汽車停放內埔鄉租屋處，白色BMW汽車是權利車。被害人曹姓老翁經檢方相驗後，因創傷性血胸及全身多處骨折死亡。