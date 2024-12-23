靜宜助理教授洗澡身亡「台大+斐陶斐」驚人背景曝！才奪年度最佳論文

靜宜大學。聯合報系資料照

在靜宜大學擔任助理教授的39歲陳姓男子，今天早上被胞姐發現倒臥在台北市中正區中華路二段的頂樓加蓋浴室，警、消趕抵發現他已呈屍僵、明顯死亡不送醫。初步勘查，現場無打鬥跡象，死者使用屋外式熱水器，卻裝設室內且沒有強制排氣，警方懷疑一氧化碳中毒奪命；稍早法醫相驗後確定，是一氧化碳中毒。

死者陳男有驚人學歷，他先在2011年，以「投資機會、會計穩健性與投資效率」完成輔仁大學會計學系碩士學位，因傑出表現，獲輔仁大學推薦，成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員。

攻讀碩士後，陳男挑戰「第一學府」台灣大學會計系研究所博士班，也順利畢業，2019年以「員工分紅費用化之經濟後果」論文計畫書，研究台灣上市（櫃）公司給員工分紅費用化的排擠效果，並結合數據給了相關的政策建議，備受肯定。

不只如此，他還在今年的中華民國管理科學學會「AI與產業革新：企業經營的機會與挑戰」研討會，獲得了管理學報論文獎「年度最佳論文」獎項，孰料上月底才獲獎，今日就不幸發生憾事。

根據斐陶斐榮譽會員推薦標準，大學部學士班每一學院可推薦1%應屆畢業生品學特優者入會，碩士生為3%，博士生則為10%。若學生於畢業後仍對學術研究或社會事業有貢獻，每校每年得於畢業生中推薦1人至3人為榮譽會員。