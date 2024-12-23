天氣好冷！嘉市12輛救護車「梭哈」全出動 市消呼籲保暖

今天嘉義市上午氣溫13度至17度，嘉義市消防局救護車在接近中午時全市12輛護車中11輛都出勤，圖資上布滿「護」字，就在市消臉書小編忙著編輯圖片時，最後1輛也「梭哈」了，「差點就要拜託嘉義縣消防局支援了⋯」，幸好隨著氣溫回升，救護車歸隊才舒緩下來。市消防呼籲民眾勿必做好保暖防護。

嘉義市消防局臉書表示

「今天早上真的冷！！！ 我嘉一共有12台救護車，接近中午時分，陸續出動救護任務。 看著圖資逐漸布滿『護』的字樣 什麼～已經有11台被派出去了～～～ 就在小編編輯圖片時 最後一台救護車也梭哈了.... 天冷請家人朋友們務必把保暖工作做好。 有緊急狀況記得撥打119 狀況不緊急可自行就醫的話，也請將救護資源留給最需要的人喔～」

消防同仁回應，「差點就要拜託嘉義縣消防局支援了⋯」、「天氣冷最怕就是OHCA案件 尤其是一大早的時候 辛苦外勤學長姐們了 也祝各轄區分隊平安」、「救護滿載太緊繃了」。

不少網友為消防人員加油打氣「寒風中，辛苦了！」、「辛苦了！謝謝你們的幫助!」、「辛苦了，外出救護記得保暖」。