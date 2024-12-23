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天氣好冷！嘉市12輛救護車「梭哈」全出動 市消呼籲保暖
今天嘉義市上午氣溫13度至17度，嘉義市消防局救護車在接近中午時全市12輛護車中11輛都出勤，圖資上布滿「護」字，就在市消臉書小編忙著編輯圖片時，最後1輛也「梭哈」了，「差點就要拜託嘉義縣消防局支援了⋯」，幸好隨著氣溫回升，救護車歸隊才舒緩下來。市消防呼籲民眾勿必做好保暖防護。
嘉義市消防局臉書表示
「今天早上真的冷！！！
我嘉一共有12台救護車，接近中午時分，陸續出動救護任務。
看著圖資逐漸布滿『護』的字樣
什麼～已經有11台被派出去了～～～
就在小編編輯圖片時
最後一台救護車也梭哈了....
天冷請家人朋友們務必把保暖工作做好。
有緊急狀況記得撥打119
狀況不緊急可自行就醫的話，也請將救護資源留給最需要的人喔～」
消防同仁回應，「差點就要拜託嘉義縣消防局支援了⋯」、「天氣冷最怕就是OHCA案件 尤其是一大早的時候 辛苦外勤學長姐們了 也祝各轄區分隊平安」、「救護滿載太緊繃了」。
不少網友為消防人員加油打氣「寒風中，辛苦了！」、「辛苦了！謝謝你們的幫助!」、「辛苦了，外出救護記得保暖」。
市消防局表示，消防局７分隊12輛救護車全部出勤狀況很少遇到，今天中午的狀況除了天冷救護案件外也有急病、意外等，不完全是天氣因素，但因為氣溫下降加上接近中午時開始下雨，也有可能民眾趕著回家，不小心自摔意外，仍呼籲大家要做好保暖防護。
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