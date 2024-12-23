北市清潔婦墜3米井身亡…8小時才被發現 兒女在國外苦無家屬到場

台北市大安區和平東路三段一棟社區大樓，昨天晚上發生墜樓意外，一名70歲徐姓婦人被發現陳屍在電梯旁通風井，消防隊救出送醫仍亡。警方事後調查，徐婦自昨天早上10點多進入打掃工作區後，就沒有走出跡象，初步排除外力因素；由於社區空間大，婦人墜落後直至8小時，才被人發現。

警方指出，事發地點是電梯旁的大樓通風井，長寬約1米，深度約3米，下面都是管線，沒有空間可以進出，由於監視器畫面沒有拍到該處，不清楚死者「怎麼墜落」，井上有防護網，疑因不堪受力應聲破裂；現場遺留2支掃把、畚箕、垃圾袋等物。

據了解，死者昨天早上8點多起班，早上10點多一如往常跟管理員借梯子要打掃，管理員直至晚上6點交接班，發現「要下班的打掃婦人怎麼今天不見人影」，跟下一個要接班的管理員，2個人一起到處至社區各處查看，好奇低頭看通風井，赫然發現意外報警。