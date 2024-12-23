廂型車遭追撞70歲駕駛死亡 屏東男毒駕肇逃收押禁見

蔡姓男子21日開車行經屏東市區，追撞70歲曹姓男子廂型車致傷重死亡，蔡男肇逃後投案，檢警驗出蔡男有毒品反應，訊後因犯罪嫌疑重大，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

案發在21日上午7時49分，70歲曹男駕駛廂型車沿屏東市和生路由西往東直行時，遭1輛白色自小客車變換車道後直接追撞，導致其車輛翻覆至對向車道，車頭遭壓扁毀損，肇事車輛隨即逃逸；曹男受困車內，經消防人員緊急救援脫困後，送往屏東榮民總醫院急救，仍因傷重不治。

屏檢今天發布新聞稿表示，指揮屏東縣警察局屏東分局派員進行現場勘察、調閱監視器畫面及行車紀錄，並就肇事車輛進行採證，拘提蔡姓犯嫌到案，昨天下午同法醫進行相驗，初步判定曹男因創傷性血胸及全身多處骨折死亡。

屏檢指出，經蔡男同意採集尿液，初步檢驗發現有二級毒品甲基安非他命陽性反應，偵訊後，認蔡男涉嫌刑法施用毒品後不能安全駕駛致人於死、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據及逃亡事實，屏東地方法院裁定羈押禁見。

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