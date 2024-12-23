7旬清潔婦墜豎井亡傳身世令人鼻酸 北市今前往勞檢

北市大安區某大樓，昨晚發生清潔婦離奇墜入通氣豎井身亡意外，儘管警消將70歲徐姓清潔婦救出，但送醫仍宣告不治。北市勞檢處今也前往現場勞檢，但因相關人檢方還在約談，也還沒有收到相驗遺體證明書，目前還無法釐清墜落原因。

至於清潔婦有沒有做好防護措施，勞動檢查處表示，勞檢員現場勞檢時，發現現場有隔柵，但還要釐清清潔婦當時從事什麼業務？為何會墜落，還會再調查。

這起清潔婦離奇墜入通氣豎井身亡意外，據了解，警方調查發生意外的豎井面積不到2平方米，婦人墜落約4米高度，清潔婦是如何墜落狹小的豎井？還有待檢警調查釐清。