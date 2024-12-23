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7旬清潔婦墜豎井亡傳身世令人鼻酸 北市今前往勞檢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市大安區某大樓，昨晚發生清潔婦離奇墜入通氣豎井身亡意外，儘管警消將70歲徐姓清潔婦救出，但送醫仍宣告不治。北市勞檢處今也前往現場勞檢，但因相關人檢方還在約談，也還沒有收到相驗遺體證明書，目前還無法釐清墜落原因。

至於清潔婦有沒有做好防護措施，勞動檢查處表示，勞檢員現場勞檢時，發現現場有隔柵，但還要釐清清潔婦當時從事什麼業務？為何會墜落，還會再調查。

這起清潔婦離奇墜入通氣豎井身亡意外，據了解，警方調查發生意外的豎井面積不到2平方米，婦人墜落約4米高度，清潔婦是如何墜落狹小的豎井？還有待檢警調查釐清。

由於這名徐姓清潔婦傳出長期以來，獨自一人在北市工作謀生，與家人早已多年未曾聯絡。勞動局表示，若有必要，會移給社會局後續了解協助。

台北市大安區和平東路一棟電梯大樓的豎井底部，昨天晚間近7時有一名年約70歲老婦被發現墜落，消防隊趕到將她送醫急救。記者李奕昕／翻攝
台北市大安區和平東路一棟電梯大樓的豎井底部，昨天晚間近7時有一名年約70歲老婦被發現墜落，消防隊趕到將她送醫急救。記者李奕昕／翻攝

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