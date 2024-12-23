聽新聞
0:00 / 0:00
影／今年二度！駕駛自撞燈桿「桿斷車毀」 居民質疑：位置可能有問題
台中市沙鹿區一處路口昨天發生車禍，周姓男子開車疑遇逆光視線不清，自撞路燈桿，撞斷燈桿，車身受損，人幸未受傷，肇事原因由警方調查中，附近居民說，這根燈桿今年被撞第二次，年初一次，年底一次，「有頭有尾」。
台中市清水警分局調查，昨天下午4時52分在沙鹿區興安路發生自撞車禍，41歲周男駕駛轎車，沿興安路東往西行駛至該地點，轎車右前車頭自撞路邊路燈桿，幸未造成自己或其他人受傷，經檢視監視器畫面，該車車速不快，疑似逆光視線不良造成自撞，周男經警方酒測後無酒駕。
警方呼籲駕駛人，駕駛車輛應注意車前狀況，如遇道路較狹小或有逆光情況，應減速慢行，以維護自已及他人行的安全。
附近居民上網討論說，此路桿今年被撞二次，今年一月撞一次，12月撞一次，居民質疑路桿位置可能有問題。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言