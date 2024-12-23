影／今年二度！駕駛自撞燈桿「桿斷車毀」 居民質疑：位置可能有問題

台中市沙鹿區一處路口昨天發生車禍，周姓男子開車疑遇逆光視線不清，自撞路燈桿，撞斷燈桿，車身受損，人幸未受傷，肇事原因由警方調查中，附近居民說，這根燈桿今年被撞第二次，年初一次，年底一次，「有頭有尾」。

台中市清水警分局調查，昨天下午4時52分在沙鹿區興安路發生自撞車禍，41歲周男駕駛轎車，沿興安路東往西行駛至該地點，轎車右前車頭自撞路邊路燈桿，幸未造成自己或其他人受傷，經檢視監視器畫面，該車車速不快，疑似逆光視線不良造成自撞，周男經警方酒測後無酒駕。

警方呼籲駕駛人，駕駛車輛應注意車前狀況，如遇道路較狹小或有逆光情況，應減速慢行，以維護自已及他人行的安全。

附近居民上網討論說，此路桿今年被撞二次，今年一月撞一次，12月撞一次，居民質疑路桿位置可能有問題。

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