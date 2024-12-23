騎士擦撞機車倒地遭公車輾亡 肇事司機未致歉：我們是遭波及

台中市林姓男子在今天清晨騎機車行經南區國光路時，欲超車前方蔡姓女子機車，林從蔡女與東南客運公車車縫中間駛過時，先擦撞蔡女機車後倒地，遭公車右後輪輾過，當場死亡，周男與公司人員在場未向林男家屬致歉，強調「我們是遭波及」，希望死者家屬先確認相關案發經過，警方目前將蔡女、周男都依過失致死罪偵辦。

周姓司機解釋，當時兩輛機車都在他的車尾，他是感覺公車有起伏，疑似壓到東西才會停車，周男公司人員則補充，希望死者家屬先看過相關案發時的監視器再說，以客觀事實為主，也強調「我們是遭到波及」。

今天清晨7時許，蔡姓女子（18歲）、林姓男子（63歲）分騎兩輛機車，沿南區國光路，往中興大學方向行駛，行經國光路473號附近時，林男疑似欲超車，與蔡女機車發生碰撞後，林男倒地，隨即遭周姓男子（53歲）駕駛的東南客運公車輾過。

根據案發時的公車行車紀錄器拍下，案發前林男騎機車在蔡女機車後方，疑欲超車蔡女，從蔡女與東南客運中間的車縫通行，但疑超車時與蔡女發生碰撞，二人都應聲倒地，但林男倒地位置剛好在公車後輪附近，即遭輾過，當場死亡。

救護車獲報到場，確認林男已明顯死亡，沒有送醫，另名蔡姓女子僅右手臂擦傷，拒絕送醫，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

經查，蔡女就讀夜校，案發前是騎機車要去上班途中，但發生意外後，受到車禍驚嚇，仍驚魂未定，面對媒體詢問，都稱「我不知道」。