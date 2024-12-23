台南警方邀請譚艾珍任防詐大使 與檢調銀行合作防詐

詐騙手法持續更新，台南市警局今天請來地檢署、市調處及京城銀行簽署「反詐騙專案合作意向書」，邀請藝人譚艾珍擔任「台南市防詐大使」，與女兒歐陽靖現身以親身經歷宣導最新詐騙手法，希望增進民眾對新型態詐欺案件重視與了解。警方並公布「打詐儀表板」數據，統計台南11月詐欺受理件數共1531件，較上月增加34件，財損金額8億2600多萬較上月減少9463萬。

日前因遭詐騙引起大眾注目的藝人譚艾珍，今天與女兒歐陽靖詳述受詐騙經歷。譚艾珍表示，當初接獲假冒戶政事務所來電，謊稱有人拿她的證件要辦手續，將協助轉接警察單位報案，隨後假冒警官的歹徒佯稱其涉嫌刑事案件須假扣押財產，遂依照歹徒指示面交98萬元，後歹徒再約到台南市安平區面交剩餘款項時，還好四分局孫姓警員落實勤務，超商前盤查並逮捕面交車手，才沒有造成更多損失。

會中警察局長林國清、台南地檢署檢察長鍾和憲、市調處長黃建華、京城銀行總經理姜宏亮由市長黃偉哲、高檢署台南分檢署檢察長黃玉垣與市議員沈震東、陳怡珍之見證，分別代表四方簽署反詐騙專案合作意向書，內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，加強檢、警、調、金四方合作關係，齊心戮力共同打擊詐騙。

市長黃偉哲表示，防詐除要仰賴警察機關，更感謝第一線銀行行員、郵局匯員及超商店員等常是協助警方攔阻詐騙的功臣。然而網路銀行普及也使攔阻詐騙日趨困難，因此行政部門也要加強各種管道的宣導，提醒大眾詐騙不分學歷、性別、年齡誰都有可能是受害者，千萬要提高警覺。期許MOU簽署讓警察局與各方攜手合作，加強「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」等各項作為，公私協力與民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，提升人民識詐意識。

警方呼籲如收到各種訊息要你交付款項時，請先「冷靜想一想」並查證，如有疑問可到鄰近派出所或撥打刑事警察局165反詐騙專線諮詢。