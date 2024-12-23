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頭份行車糾紛追逐釀事故 警快打部隊到場查獲毒品

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣頭份市昨夜發生3車追逐後分別自撞、追撞事故，現場多人在街頭叫囂，警方出動快打部隊到場發現肇因於行車糾紛，在其中2輛車上查獲毒品咖啡包及彩虹菸，依法送辦。

有民眾將目擊事發經過影片上傳社群網路，1輛白色轎車在頭份市中正一路自撞號誌桿後停下，後方另台白色車輛駕駛隨即上前理論；不久後，又有1輛深色小客車疾駛而至，朝第2部車尾猛撞。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，經調查，曾姓男子與范姓男子在頭份市區發生行車糾紛，追逐至中正一路時，曾男駕駛之自小客車失控自撞號誌桿，另曾男友鍾姓男子駕車前往關心，又撞及范姓男子車輛；警方昨天深夜11時許接獲報案，立即出動快打部隊到場處理。

警方表示，現場曾姓男子與乘客張姓男子受傷，送醫後無大礙；事後分別在范男車上查獲10包毒品咖啡包及鍾姓男子車上查獲11支彩虹菸，黃姓乘客坦承持有，全案依毒品危害防制罪嫌移送。

頭份分局副分局長吳國偉指出，3車駕駛酒測值為零，另是否涉及毒駕部分，待曾姓駕駛等人實施採尿送驗結果確定後再行移送。

毒品 自撞 頭份

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