掛註銷車牌遭攔查逃逸…太緊張自撞路樹 吞4萬元罰單還要賠償

宜蘭呂姓男子借友人車掛註銷車牌上路遭攔查，心虛加速逃逸太緊張自撞路樹，不但吞近4萬元罰單，還要賠償。圖／警方提供 宜蘭一名呂姓男子借來已註銷牌照的小客車，異想天開掛上自家同樣遭註銷的車牌上路，昨天在員山鄉永金一路遭到警方攔查，呂男加速逃逸10多分鐘，太緊張自撞路樹，警方持槍喝令呂下車受檢，開出４張總額近4萬元舉發單。

警方表示，縣警局交通隊昨天下午3時30分在員山鄉永金一路執行勤務時，發現一輛小客車駕駛神色緊張，覺得有異以警用電腦查詢，發現該車車牌已註銷，且廠牌、車身顏色都不符，立即示意停車受檢。

小客車駕駛未停車反而加速逃逸，沿著永金一路、永廣路亂繞，警車在後方保持一段距離，以警報器、擴音器要求停車受檢，尾隨10多分鐘後，小客車自己失控撞上路樹及反光鏡停下，車頭都撞凹了。

26歲的呂姓男子一度下車想逃跑，但沒多久又返回車上想拿東西，此時兩名員警趕到，持槍喝令呂男下車。

警方調查，呂姓男子向友人借車，但該車已被註銷車牌並繳回監理站，呂男怕沒車牌開上路遭取締，心存僥倖掛上自家也因逾期檢驗被註銷的車牌，沒想到被警方攔查，怕被開單才駕車逃逸。