聽新聞
0:00 / 0:00
掛註銷車牌遭攔查逃逸…太緊張自撞路樹 吞4萬元罰單還要賠償
宜蘭一名呂姓男子借來已註銷牌照的小客車，異想天開掛上自家同樣遭註銷的車牌上路，昨天在員山鄉永金一路遭到警方攔查，呂男加速逃逸10多分鐘，太緊張自撞路樹，警方持槍喝令呂下車受檢，開出４張總額近4萬元舉發單。
警方表示，縣警局交通隊昨天下午3時30分在員山鄉永金一路執行勤務時，發現一輛小客車駕駛神色緊張，覺得有異以警用電腦查詢，發現該車車牌已註銷，且廠牌、車身顏色都不符，立即示意停車受檢。
小客車駕駛未停車反而加速逃逸，沿著永金一路、永廣路亂繞，警車在後方保持一段距離，以警報器、擴音器要求停車受檢，尾隨10多分鐘後，小客車自己失控撞上路樹及反光鏡停下，車頭都撞凹了。
26歲的呂姓男子一度下車想逃跑，但沒多久又返回車上想拿東西，此時兩名員警趕到，持槍喝令呂男下車。
警方調查，呂姓男子向友人借車，但該車已被註銷車牌並繳回監理站，呂男怕沒車牌開上路遭取締，心存僥倖掛上自家也因逾期檢驗被註銷的車牌，沒想到被警方攔查，怕被開單才駕車逃逸。
警方表示，已依道路交通管理處罰條例第12條及第60條規定，對呂男開出4張舉發單，罰款金額共3萬9800元，撞毀路樹及反光鏡部分，也會由相關單位求償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言