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台南檢警調及銀行建構反詐平台 譚艾珍：反詐應視同新冠防疫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警局今上午結合檢調及銀行共同簽署反詐騙專案合作意向書，在市長黃偉哲及高分檢檢察長黃玉垣見證下，建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，共同打擊詐騙。資深藝人譚艾珍現身說法，認詐騙手法像病毒般一直在變異，政府及全民應以防範新冠病毒的心態，防止詐騙。

譚艾珍2個多月前遭遭假檢警詐騙面交98萬元，隔天返回台南第二次面交110萬元時，市警四分局育平所員警機警成功阻詐。她分享遭詐騙過程，引發社會共鳴，今受邀擔任台南防詐大使。

她現身說法，分享遭詐過程，指這從頭到尾就是一部戲，而且戲中有戲，還有詐中有詐，當時她唯一頭腦清醒的時候是她有在記筆記，對方說什麼她就記錄下來，如今回憶起來，這戲中戲、詐中詐，根本不是一般老百姓可以應付的，不要說是老人家，她相信年輕人也應付不了。

她說，後來她跟女兒及學過心理學的人討論，認你在跟對方通話當中下達催眠指令，他有些key word，聽到關鍵字，你會不自主聽從其指示。然而，詐騙集團成員還會花錢去學專業技術嗎？應該有更高層的，高層上面應該還有更高層的。

「詐團真的不簡單，非常非常的不簡單」她形容，它應該是像病毒一樣散播更各地，不是自己做好防疫就夠了，也不是只靠檢警拚命去辦案就夠了，其實政府應如何防詐，然而，這究是是炸彈的「炸」，還是詐騙的「詐」，值得深思。她強調，我們要把它當作當初在防範新冠病毒的那種心態，去防詐騙，因為它們像病毒般一直在變異，不可小覷。

台南市警局統計，台南市11月份詐欺受理件數1531件，較上月增加34件；財損金額8億2692萬餘元，較上月減少9,463萬元。

另在查緝提領熱點車手方面，從7月2372次的高發提款次數逐月下降，11月已大幅下降至789次，為六都最少。11月查獲詐欺集團57件、347人，查扣不法所得土地17筆、車輛6輛、現金313萬餘元。今年迄今共查緝車手1407人，攔阻詐騙2636件、金額11億25萬餘元，守護人民財產不遺餘力。

台南市長黃偉哲邀請資深藝人譚艾珍擔任防詐大使，譚艾珍女兒歐陽靖也陪同與會。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲邀請資深藝人譚艾珍擔任防詐大使，譚艾珍女兒歐陽靖也陪同與會。記者邵心杰／攝影
台南市警局結合檢調及京城銀行共同簽署反詐騙專案合作意向書，建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，共同打擊詐騙。記者邵心杰／攝影
台南市警局結合檢調及京城銀行共同簽署反詐騙專案合作意向書，建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，共同打擊詐騙。記者邵心杰／攝影

台南 病毒 詐騙集團

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