八里夫妻一氧化碳中毒亡 消防署統計今年已23起3死59傷

新北市八里區一處民宅前晚發生一氧化碳中毒2死憾事。初步調查發現屋外式熱水器安裝於室內，住戶因天氣寒冷緊閉門窗，使用熱水器時通風不足釀禍。消防署統計截至12月22日為止，全台已發生23起一氧化碳中毒事件，造成3人死亡59人送醫。

據了解，蘆洲分局及新北市消防局前天晚間（21日）6時許接獲報案，八里區中山路一間早餐店內有2人倒臥床上無呼吸心跳，2人雖經送醫急救仍宣告不治。警方調查發現死者是一對夫妻，平日經營早餐店並住在早餐店後方房間，當天有友人上門拜訪，赫見夫妻倆倒臥床上已無生命跡象。警方及消防人員勘驗現場，並未發現明顯瓦斯外洩或外力介入及打鬥痕跡，經醫院抽血檢驗後才確認2人死因為一氧化碳中毒。

消防署指出，一氧化碳(CO)是一種無色、無味、無臭卻「有毒」的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。據統計居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致；另外在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒，因此被稱為居家隱形殺手。

經統計今年1月起至12月22日止，全台共發生23件一氧化碳中毒事件，造成3人死亡、59人送醫。其中台中發生6件15人送醫最多，台北5件12人送醫、彰化3件10人送醫、花蓮3件8人送醫、桃園2件7人送醫、台南1件4人送醫、高雄1件2人、竹縣1件1死1人送醫、新北1件2死。

消防署表示，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣設備（如燃氣熱水器）時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直到救護車到場急救。