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高雄低溫15度愛河驚見浮屍 疑9天前離家失蹤65歲婦人
高雄今最低溫15度，今天上午9時許觀光局在愛河邊巡察人員驚見河中有女浮屍報警；有網友目睹過程，指不知是不是真的人，因消防員搭救生筏將浮屍拉起，確定人已死亡；警方比對查出死者疑為9天前離家失蹤的65歲郭姓婦人。
PTT高雄版有網友今天上午11時許貼文爆掛指，「原本想說不知道是不是真的人，看來是了，阿彌陀佛。」文末並附上照片，畫面為消防員搭救生筏將河中女浮屍拉起帶上岸。
轄區新興警分局指出，觀光局岸邊巡察人員今天上午9時許發現愛河河中一名婦人載浮載沉報警，警消到場將死者從河中拉起。
由於該名死者身體泡水浮腫，研判死亡3天以上；警方比對死者特徵，查出家住前金區的65歲郭姓婦人因疾病纏身，本月15日離家後失蹤，家人曾報警協尋。
警方通知郭婦家人前來指認，幾乎可確認死者就是郭婦本人，初步檢視死者遺體無發現外力介入，將依規定報驗與協助後續處理。
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