北市男疑一氧化碳中毒 胞姊隔一夜才發現急報警...已陳屍浴室
台北市陳姓男子今天早上被胞姐發現倒臥在浴室昏迷不醒，警、消趕抵發現他已呈屍僵、明顯死亡，經初步勘查，現場無打鬥跡象，由於熱水器是裝在室內，且報案人供稱有聞到瓦斯味，初判一氧化碳中毒；詳細死因待司法相驗後釐清。
警方今天早上9點40分獲報，中正區中華路二段某民宅有人昏厥，趕抵確認已明顯死亡，不送醫，經釐清死者是40歲陳姓男子。
報案者是死者胞姊，警詢時供稱，每天早上都會看到弟弟，但今天早上沒看到，才去找他，沒想到就看到他倒臥浴室，且水龍頭都沒關；當時浴室門窗都是緊閉的，開門後有聞到瓦斯味，立刻開門通風，報警。
據了解，死者跟胞姊同住一棟民宅，但分別住不同層，死者住五樓，而胞姊住四樓，才因此沒有即時發覺。
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