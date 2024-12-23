影／驚悚畫面曝！台中騎士想超車 擦撞夜校生倒地遭公車輾死

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區國光路、祥興路發生一起公車撞死人的死亡車禍，案發地點在中興大學附近，當時蔡姓女子、林姓男子分騎兩輛機車往中興大學方向行駛，行經案發地點時，疑林與蔡女機車碰撞，林碰撞後倒地，遭行經該處的東南客運公車輾過，林當場死亡。公車的行車紀錄器曝光，當時林欲超車蔡女時擦撞，才倒地遭公車後輪輾過。

台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。圖／讀者提供
台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。圖／讀者提供

今天清晨7時許，蔡姓女子（18歲）、林姓男子（63歲）分騎兩輛機車，沿南區國光路，往中興大學方向行駛，行經國光路473號附近時，林男疑似欲超車，與蔡女機車發生碰撞後，林男倒地，隨即遭周姓男子（53歲）駕駛的東南客運公車輾過。

根據案發時的公車行車紀錄器拍下，案發前林男騎機車在蔡女機車後方，疑欲超車蔡女，從蔡女與東南客運中間的車縫通行，但疑超車時與蔡女發生碰撞，二人都應聲倒地，但林男倒地位置剛好在公車後輪附近，即遭輾過，當場死亡。

救護車獲報到場，確認林男已明顯死亡，沒有送醫，另名蔡姓女子僅右手臂擦傷，拒絕送醫，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。

經查，蔡女就讀夜校，案發前是騎機車要去上班途中，但發生意外後，受到車禍驚嚇，仍驚魂未定，面對媒體詢問，都稱「我不知道」。

台中市在今年9月22日才發生東海大學林姓女大生，與學姐在中區綠川東街、中山路，行走行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（65歲）撞上，送醫不治，引發社會關注行人路權、公車駕駛習慣、守法觀念等檢討，市府展開連續五天的交通大執法。

台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。圖／讀者提供
台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。圖／讀者提供
台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。圖／讀者提供
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台中市南區國光路、祥興路近中興大學附近，今天清晨傳出死亡車禍，警方已到場調查。記者陳宏睿／翻攝
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中興大學 公車 死亡

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