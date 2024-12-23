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年齡加總超過140歲…台中兩老翁行車糾紛 街頭扭打民眾急報警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬黃姓老翁在前天騎車行經西區時，疑因從路口駛出時，嚇到另名騎車的七旬莊姓老翁，莊找上黃理論後，二人在街頭扭打，因二人年齡超過140歲，附近民眾見狀趕緊報警，黃事後提告莊翁傷害，警方依法送辦。

第一警分局在21日上午10時許獲報，西區南屯路一段與五權路口，有兩名老翁行車糾紛在扭打案件，警方到場疏處。

經查，黃姓老翁(70歲）騎機車，由南屯路上店家轉出往五權路方向行駛，當時莊姓老翁（78歲）也騎機車，由南屯路一段往五權路方向行駛，二人因行車糾紛，雙方心生不滿，當街相互扭打。

警方到場時，雙方皆已由路過之熱心民眾架離， 2人現場表示先行就醫後，再行提出告訴，同日下午2時許，黃男自行前往醫院治療後，至所提出傷害告訴。

分局依規定受理後，通知莊翁今日下午2時許到案說明，全案後續依傷害罪函請台中地檢署偵辦。

第一警分局呼籲，行車過程中，如發生糾紛，應保持冷靜撥打報案電話，請求警方協助，若有違規（法）情事，將依法究辦。

台中市兩名老翁因行車糾紛，21日在街頭理論、毆打。圖／摘自社會事新聞影音
台中市兩名老翁因行車糾紛，21日在街頭理論、毆打。圖／摘自社會事新聞影音

傷害罪 提告

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