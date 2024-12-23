嘉義逆子路邊推倒母親送醫不治…檢抗告羈押獲准 地院：非新事證

嘉義市莊姓男子日前與母親陳婦起爭執，涉嫌推倒母親後沒有理會，路人發現送醫10天後不治；嘉檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押被駁回，檢方不服抗告本月20日地院裁定羈押。有親友以為因新事證，法官才更裁。地院表示，事證都一樣只是法官的看法不同。

65歲陳婦於今年11月28日凌晨4點19分，被發現倒臥住家門口，路過林姓民眾通報119，由救護車送醫急救，直到12月7日上午宣告不治，嘉義市警局一分局報請檢察官相驗。

檢警相驗，陳婦身體有外傷，12月11日解剖，但仍要待相關化驗結果釐清死因；警方調查，莊男11月28日凌晨曾與母親起爭執，並在路邊動手推倒母親未加理會；警方依涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，檢察官複訊後向法院聲請羈押。但被地院駁回。

當時法官認為，斟酌已有監視器錄影畫面及被害人相驗解剖報告等書物證可資佐憑，而且相關證人就案發前所聽聞的爭吵情況，經製作訊問筆錄完畢，與莊男雖然是鄰里或親屬關係，但都不是當場見聞事發過程的目擊證人，雖然有可能勾串，但衡酌莊男人身自由及影響本案發現真實能性後，依比例原則權衡，認為沒有羈押必要。

檢方不服提出抗告，本月20日地院裁定羈押；地院表示，被告經訊問後，坦承部分犯行，且有監視器畫面及相關卷證可佐，足認其涉犯殺害直系血親尊親屬罪、對直系血親尊親屬重傷致死等罪，犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上之重罪，認有羈押必要，應予羈押，但可接見通信。

有親友向媒體表示，可能法院第二次開庭時，看了新的監視器畫面才改變主意准予羈押。