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不知跳蛙公車需訂位…三重男坐到他人位當場被打臉 司機勸阻爆口角

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市67歲陳男今天上午7時許在三重區搭乘跳蛙公車，因不了解需預訂才能坐座位的規定，逕自坐在已有人預訂的座位上，司機勸阻時雙方發生口角。三重警獲報上車調解，明確告知陳男應遵守規定或改搭其他公車，最後陳男才要求退票下車離去。

據了解，67歲陳姓男子今天上午7時許，於三重區自強路五段公車站牌搭上1輛三重開往內科的跳蛙公車，上車後隨即坐在空的座位上。因跳蛙公車規定座位需事前預訂屬於對號座性質，未預訂乘客僅能站立搭乘，司機見狀立即勸阻陳男要求他僅能站著。陳男聽聞後不滿與司機發生爭執，雙方溝通十分困難，司機無奈下只得報警處理。

三重警方獲報到場，告知陳男未訂位的話只能站著，陳男十分激動大聲質問：「我不信，你問他們(其他乘客)每個人都有訂位嗎？」警員立即回應：「他們每個人都有訂位。」陳男回嗆：「笑話、你騙我」還轉身詢問後方乘客是否都有訂位，其他乘客立即回應均有訂位當場打臉陳男。陳男聽聞後才向司機要求退票後下車離去，結束這一場鬧劇。但這也導致這班公車延誤至少半小時，讓車內乘客無奈不已。

陳男向司機要求退費後才悻悻然下車。記者黃子騰／翻攝
陳男向司機要求退費後才悻悻然下車。記者黃子騰／翻攝
三重警方上車向陳男溝通，陳男仍不信需訂位。記者黃子騰／翻攝
三重警方上車向陳男溝通，陳男仍不信需訂位。記者黃子騰／翻攝
新北交通局開閉跳蛙公車，採客製化公車路線，並可透過App預約位置。圖／新北交通局提供
新北交通局開閉跳蛙公車，採客製化公車路線，並可透過App預約位置。圖／新北交通局提供

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