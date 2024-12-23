不知跳蛙公車需訂位…三重男坐到他人位當場被打臉 司機勸阻爆口角

新北市67歲陳男今天上午7時許在三重區搭乘跳蛙公車，因不了解需預訂才能坐座位的規定，逕自坐在已有人預訂的座位上，司機勸阻時雙方發生口角。三重警獲報上車調解，明確告知陳男應遵守規定或改搭其他公車，最後陳男才要求退票下車離去。

據了解，67歲陳姓男子今天上午7時許，於三重區自強路五段公車站牌搭上1輛三重開往內科的跳蛙公車，上車後隨即坐在空的座位上。因跳蛙公車規定座位需事前預訂屬於對號座性質，未預訂乘客僅能站立搭乘，司機見狀立即勸阻陳男要求他僅能站著。陳男聽聞後不滿與司機發生爭執，雙方溝通十分困難，司機無奈下只得報警處理。