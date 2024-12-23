聽新聞
0:00 / 0:00
不知跳蛙公車需訂位…三重男坐到他人位當場被打臉 司機勸阻爆口角
新北市67歲陳男今天上午7時許在三重區搭乘跳蛙公車，因不了解需預訂才能坐座位的規定，逕自坐在已有人預訂的座位上，司機勸阻時雙方發生口角。三重警獲報上車調解，明確告知陳男應遵守規定或改搭其他公車，最後陳男才要求退票下車離去。
據了解，67歲陳姓男子今天上午7時許，於三重區自強路五段公車站牌搭上1輛三重開往內科的跳蛙公車，上車後隨即坐在空的座位上。因跳蛙公車規定座位需事前預訂屬於對號座性質，未預訂乘客僅能站立搭乘，司機見狀立即勸阻陳男要求他僅能站著。陳男聽聞後不滿與司機發生爭執，雙方溝通十分困難，司機無奈下只得報警處理。
三重警方獲報到場，告知陳男未訂位的話只能站著，陳男十分激動大聲質問：「我不信，你問他們(其他乘客)每個人都有訂位嗎？」警員立即回應：「他們每個人都有訂位。」陳男回嗆：「笑話、你騙我」還轉身詢問後方乘客是否都有訂位，其他乘客立即回應均有訂位當場打臉陳男。陳男聽聞後才向司機要求退票後下車離去，結束這一場鬧劇。但這也導致這班公車延誤至少半小時，讓車內乘客無奈不已。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言