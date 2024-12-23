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高雄賓士窄巷違停…駕駛遭擋鳴喇叭 他一陣離譜操作後慘挨罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一輛賓士車20日晚間7時許違停在僅容一輛車通行的窄巷，轎車不滿遭擋道按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪眼，移車時按喇叭回禮，倒車後在雙黃線迴轉又跨兩車道，離譜行徑被網友酸一陣操作後還是得移車，警方指賓士違規將開罰。

一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」釋出一則影片，原PO以「違規你大爺」為題，指高雄就該有高雄的樣子，猴子就該有猴子的樣子。

影片中只見一輛賓士車違停在高市鳳山區博愛路僅容一輛轎車通行的窄巷，原PO駕車經過鳴按喇叭示警，賓士年輕的駕駛從屋內走出，先是怒瞪原PO，後上車也按喇叭回禮，原PO先行報警，賓士駕駛倒車後駛出窄巷先在雙黃線迴轉，又跨越兩車道停靠在原PO轎車旁。

賓士駕駛見綠燈通行，超越原PO轎車拉下車窗比了一個OK手勢示威，隨後疾駛離去。

有網友見影片回應原PO留言建議指，「不管哪裡，都真心不建議開車鑽小巷，隨便一輛二輪就能塞住，就更別提體積龐大的四輪」。

有網友不滿賓士駕駛囂張行為，提醒原PO「該不會是單行道，那就是逆向停車」、「連續跨3個車道，記得檢舉喔」；有網友則指，「一陣操作之後還是得移車，看起來更像小丑，真可憐」。

轄區鳳山警分局指出，經檢視影片，事發在20日晚間7時許，賓士駕駛的行為已違反道路交通管理處罰條例第56條1項5款在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處600元至1200元罰鍰。

此外，賓士駕駛於雙黃線迴轉及於中山東路連續跨越兩車道行為，已分別違反道交條例第49條1項2款及第48條1項2款，皆可處新臺幣600元至1800元罰鍰；將予以開罰。

有關賓士移車後續，轎車駕駛認為疑有逼車情事，警方初步檢視其行車記錄器影像，雙方於無號誌支道欲右轉中山東路幹道時，未有明顯逼迫該車讓道的危險駕車行為。

一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士倒車跨雙黃線迴轉挨罰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士倒車跨雙黃線迴轉挨罰。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛從屋內走出，怒瞪原PO後才上車倒車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛倒車後，逼近轎車拉下車窗比OK手勢。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
一輛賓士車20日晚間違停在高市一處僅容一輛轎車通行的窄巷，轎車駕駛鳴按喇叭示警，賓士駕駛倒車後，逼近轎車拉下車窗比OK手勢。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

影片 罰單 賓士 車道

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