台南8旬翁小吃店吃飯噎到失去意識 警及時掏出食物救回一命

兩警見胡翁趴倒在地上，讓他平躺時看到口腔內仍有食物噎住，立即用手指將食物掏出，移除口腔內異物並催吐咳出異物，他才逐漸能正常呼吸，恢復意識。圖／讀者提供 台南88歲胡姓老翁昨上午11時許在民族路小吃店吃飯時，不慎被食物噎住無法呼吸，漸漸失去意識，情況危急。海安派出所員警據報後趕到現場，讓趴在地上的老翁平躺後，看到他口腔內仍有食物，立即用手指將食物掏出移除，老翁逐漸恢復意識能正常呼吸，經送醫後已無大礙。

台南市警二分局海安派出所警員王智賢、葉品瑩等人，昨巡邏經過民族路三段時，發現民眾呼喊「有人昏倒…」，員警便立即下車察看關心，民眾慌張地向警方表示，胡翁在小吃店內吃白菜滷及肉燥飯，疑因吃的太急，不慎遭食物噎到，導致呼吸困難，喘不過氣趴倒在地上，漸漸失去意識。

兩警趕緊上前查看，只見胡翁趴倒在地上，立即通報119，並讓他平躺時看到口腔內仍有食物噎住，立即用手指將食物掏出，移除口腔內異物並催吐咳出異物，他才逐漸能正常呼吸，恢復意識，救護人員也及時到場接手後續醫療照護，從鬼門關搶回老翁一命。

同時，為慎重起見，胡翁由救護車後送醫院檢查，並通知家屬前往醫院，胡翁及家屬對員警及時伸出援手萬分感謝，直說有警察真好。