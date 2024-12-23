聽新聞
0:00 / 0:00
國道1號5車連環撞…疑爆胎釀禍 幸無人傷亡肇事原因釐清中
國道1號南下250.4公里嘉義縣大林段昨天深夜發生5車連環車禍，國道警方據報趕往現場，沒有人員傷亡，也沒有酒駕，初步調查係爆胎造成追撞，詳細事故原因、肇責持續調查中。
國道警方表示，昨天深夜11點56分，據報國道1號南向250.4公里（嘉義大林路段）疑發生連環車禍，現場有5輛自小客車因事故一片狼藉，初步調查，有輛自小客車左前輪爆胎後停於內側車道，隨後3輛小客車閃避不及接續追撞，另1輛小客車行駛中線車道輾壓散落零件造成車損，這起事故無人受傷，各車駕駛酒測值均為零。
國道警方呼籲用路人，車輛故障應設法滑離車道，如無法滑離車道，應於後方100公尺處擺設故障警告標誌，人員站立護欄外或安全處，撥打1968通知救援，以保障自身及其他用路人之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言