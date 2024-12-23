國道1號5車連環撞…疑爆胎釀禍 幸無人傷亡肇事原因釐清中

國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝 國道1號南下250.4公里嘉義縣大林段昨天深夜發生5車連環車禍，國道警方據報趕往現場，沒有人員傷亡，也沒有酒駕，初步調查係爆胎造成追撞，詳細事故原因、肇責持續調查中。

國道警方表示，昨天深夜11點56分，據報國道1號南向250.4公里（嘉義大林路段）疑發生連環車禍，現場有5輛自小客車因事故一片狼藉，初步調查，有輛自小客車左前輪爆胎後停於內側車道，隨後3輛小客車閃避不及接續追撞，另1輛小客車行駛中線車道輾壓散落零件造成車損，這起事故無人受傷，各車駕駛酒測值均為零。