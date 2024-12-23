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國道1號5車連環撞…疑爆胎釀禍 幸無人傷亡肇事原因釐清中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝
國道1號南下250.4公里嘉義縣大林段昨天深夜發生5車連環車禍，國道警方據報趕往現場，沒有人員傷亡，也沒有酒駕，初步調查係爆胎造成追撞，詳細事故原因、肇責持續調查中。

國道警方表示，昨天深夜11點56分，據報國道1號南向250.4公里（嘉義大林路段）疑發生連環車禍，現場有5輛自小客車因事故一片狼藉，初步調查，有輛自小客車左前輪爆胎後停於內側車道，隨後3輛小客車閃避不及接續追撞，另1輛小客車行駛中線車道輾壓散落零件造成車損，這起事故無人受傷，各車駕駛酒測值均為零。

國道警方呼籲用路人，車輛故障應設法滑離車道，如無法滑離車道，應於後方100公尺處擺設故障警告標誌，人員站立護欄外或安全處，撥打1968通知救援，以保障自身及其他用路人之安全。

國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝
國道1號嘉義縣大林段疑車輛爆胎釀連環車禍。記者李宗祐／翻攝

國道 車禍 車道

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