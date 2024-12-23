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高雄25歲女如廁昏倒…友衝派出所求救 1.5公里警開道2分鐘送就醫
高雄25歲劉姓女子15日晚間7時許如廁昏倒，2名友人見劉叫不醒，加上用餐時段，交通擁塞，急忙將車駛進岡山分局壽天派出所大門，向警方求助；後員警騎警用機車開道約1.5公里，火速在2分鐘抵達醫院，幸劉女就醫後已恢復意識。
岡山警分局壽天派出所警員鍾明安15日晚間7時許在所值勤，2名黃姓男子駕車直接臨停派出所大門，隨後神情慌張衝進派出所，告知警方劉姓女性友人上廁所時突然昏厥倒地，原本欲駕車送醫，但因正逢晚餐用膳時段，交通壅塞，擔心延誤就醫，請求警方協助開道。
鍾警員警見狀二話不說，立即騎警用機車鳴笛開道，讓黃男座車在離醫院1.5公里距離之內短短2分鐘即抵達，黃男見劉女順利就醫，感謝警方的協助，而劉女治療後身體已無大礙。
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