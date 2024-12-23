開車自撞中央分隔島「烏龜翻」躺路中央 肇事原因釐清中

台南市警二分局交通分隊據報後趕往現場處置，當場對侯進行酒測，酒測值為零，警方表示，肇事原因仍待深入調查釐清。圖／讀者提供 台南一名20多歲侯姓男子昨晚9時47分駕車，沿民生路二段東向西行駛內側車道，至靠近西寜街口直行時，不慎自撞中央分隔島，造成車輛翻覆四輪朝天躺在路中間，所幸侯僅左腳受輕傷，並無大礙。經119救護人員到場處置，侯表示，不用送醫。

台南市警二分局交通分隊據報後，趕往現場處置，當場對侯進行酒測，酒測值為零，經查侯持照正常。然而，肇事原因究竟是精神不濟或恍神，或其他原因？警方表示，仍待深入調查釐清。

「怎麼開的，可以翻車翻成這樣…」有民眾目睹車禍發生經過，PO上社群網路，直呼「真的會嚇爛…」。民眾說，還好車主有順利離開車內。該PO文也引發廣泛討論。