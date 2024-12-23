特別的吸引力？ 苗栗市這支電線桿常挨撞 居民：至少4次

苗栗市至公路柑園路段昨天發生轎車自撞路旁電線桿意外，車子毀損、電桿斷裂，許姓駕駛沒有受傷。圖／民眾提供 苗栗市至公路柑園路段昨天發生轎車自撞路旁電線桿意外，車子毀損、電桿斷裂，22歲許姓駕駛沒有受傷，車禍引發居民議論紛紛，挨撞的電桿至少被撞4次，「特別」的吸引力，希望有關單位研議防止。

苗栗市至公路柑園路段昨天下午2點半發生轎車自撞路電桿交通事故，苗栗警察分局文山派出所獲報到場，協助管制疏導交通，警方初步調查，許姓男子駕駛轎車後龍往市區方向行駛，至事故地點時，不明原因自撞路邊電桿，車子彈到內側分隔島護欄，車子毀損、電桿斷裂橫倒在路中，交通一度受阻，許男未受傷，警方酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清。

附近居民則議論紛紛，他們表示，這支電桿似有特別的吸引力，至公路後龍往市區方向有雙車道，上坡些微轉彎，路況及視線都良好，但近年來至少挨撞4次，且每次都撞得很大力，昨天聽到「碰」的轟然大聲，就知道又被撞了。