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新店爆嚴重車禍！見小貨車左轉煞車不及 19歲騎士猛撞命危驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨發生嚴重車禍。19歲黃男騎機車行經北新路與中正路口時，對向36歲李男駕駛的小貨車正欲左轉，黃男見狀煞車不及撞上。救護人員到場發現黃男已無呼吸心跳，所幸送醫後恢復生命跡象，雙方皆無酒駕，肇事原因仍待釐清。

據了解，新店警方今天凌晨12時許接獲報案，在新店區北新路與中正路口發生車禍。警方及救護人員獲報到場，發現地面滿是機車碎片，19歲黃姓男騎士倒臥地上已無呼吸心跳，立即將他送往慈濟醫院，經急救後已恢復呼吸心跳，但因顱內出血及氣胸目前仍昏迷中。

警方調查發現，36歲李男駕駛小貨車沿北新路往北市方向行駛在內側車道，至中正路口欲左轉中正路，與對向19歲黃姓男騎士發生碰撞，黃男當場無生命跡象，所幸送醫後救回，開車的李男則未受傷。雙方經酒測後均無酒駕狀況，車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

黃男騎乘機車(紅圈處)行經路口，駕駛貨車的李男(藍圈處)正要左轉。記者黃子騰／翻攝
黃男騎乘機車(紅圈處)行經路口，駕駛貨車的李男(藍圈處)正要左轉。記者黃子騰／翻攝
警方到場採證，現場地面滿是機車碎片。記者黃子騰／翻攝
警方到場採證，現場地面滿是機車碎片。記者黃子騰／翻攝
黃姓騎士撞上貨車右後車身。記者黃子騰／翻攝
黃姓騎士撞上貨車右後車身。記者黃子騰／翻攝
雙方在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
雙方在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

車禍 酒駕

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