新店爆嚴重車禍！見小貨車左轉煞車不及 19歲騎士猛撞命危驚悚畫面曝

新北市新店區今天凌晨發生嚴重車禍。19歲黃男騎機車行經北新路與中正路口時，對向36歲李男駕駛的小貨車正欲左轉，黃男見狀煞車不及撞上。救護人員到場發現黃男已無呼吸心跳，所幸送醫後恢復生命跡象，雙方皆無酒駕，肇事原因仍待釐清。

據了解，新店警方今天凌晨12時許接獲報案，在新店區北新路與中正路口發生車禍。警方及救護人員獲報到場，發現地面滿是機車碎片，19歲黃姓男騎士倒臥地上已無呼吸心跳，立即將他送往慈濟醫院，經急救後已恢復呼吸心跳，但因顱內出血及氣胸目前仍昏迷中。