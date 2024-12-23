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清晨惡火！彰化線西塑膠工廠全面燃燒 消防人員搶救中

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影／全面燃燒…彰化線西塑膠工廠大火場景曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，彰化縣消防局據報後，動員大量人車灌救，火勢到6點控制，初步無人受困。由於濃煙瀰漫，環保局提醒民眾緊閉窗，外出最好戴口罩

彰化縣消防局是在今天清晨04時44分接獲報案，指線西鄉線伸路一家從事塑膠製品生產的工廠發生火警，立即出動消防車20輛、救護車1輛，消防人員41人前往搶救，到場時，發現為塑膠倉庫燃燒，無人員受困。

由於火勢猛烈，濃煙直衝雲霄，火舌伸吐，初期由線西分隊分隊長張志豪指揮搶救，由需要其他分隊支援，隨後轉移由第一大隊長蔡佳洲指揮搶救。

消防局指出，火勢初步研判是由1層樓高燒起來，經消防人員動用器材破壞鐵門後灌救，並未往外延燒，估計燃燒面積約825平方公尺，火勢約清晨6時控制，目前仍在殘火處理。

由於這家塑膠工廠大火，冒出的濃煙瀰漫嗆鼻臭味，彰化縣環保局除了監控外，並提醒民眾緊閉窗，外出最好戴口罩。

彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
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彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈。圖／消防局提供
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