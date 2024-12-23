清晨惡火！彰化線西塑膠工廠全面燃燒 消防人員搶救中

彰化縣線西鄉線伸路一家塑膠工廠今天清晨大火，由於廠區都是易燃物，加上風勢助長，廠區全面燃燒，火勢猛烈，彰化縣消防局據報後，動員大量人車前往灌救，目前仍在搶救中，初步無人受困。

彰化縣消防局是在今天清晨接獲報案，指線西鄉線伸路一家從事塑膠製品生產的工廠發生火警，立即出動消防車20輛、救護車1輛，消防人員41人前往搶救，到場時，發現為塑膠倉庫燃燒，無人員受困。

由於火勢猛烈，濃煙直衝雲霄，火舌伸吞，初期由線西分隊分隊長張志豪指揮搶救，由於需要其他分隊支援，隨後轉移由第一大隊長蔡佳洲指揮搶救。