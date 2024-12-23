金爐內施工 工人遭磚砸不治

花蓮縣壽豐鄉順天宮金爐昨天施工，五十八歲古姓工人在爐內遭防火磚牆擊中頭部受困，消防員救援時金爐內持續有掉落物，出動吊車從約三層樓高金爐上方拆開蓋子垂降才順利救人，但古男已無生命跡象，送醫不治，事故原因待檢警調查。

花蓮縣消防局昨天上午十一時許接獲報案，壽豐鄉吳全順天宮廟施工中的金爐內，有工人遭防火磚擊中，全身多處骨折，頭部也有受傷，受困金爐塔中。

當時古姓工人是和黃姓男子一起整修宮廟金爐，古男在金爐內部遭倒塌磚牆壓住，黃男在外發現，立即報案通知救護人員到場。

消防隊趕到，見塔內持續有掉落物，先架梯拆除頂端煙囪，再以器材車吊掛兩名救援人員，從頂部進入金爐塔內，清除石塊等障礙物後建立救援通道，將古男救出；不過古獲救時心肺功能停止，緊急送醫仍不治。

警方初步調查，順天宮因金爐內鋪設的防火磚要維修，古男從上面鑽進去維修，過程中結構遭破壞，導致防火磚整片塌下來，古男被壓在爐底；因金爐內空間狹小，且磚牆倒塌，救援不易，救難人員花了一段時間才把人救出，為時已晚。對此，古男家屬未多表示意見。

消防局說，類似意外罕見，高風險作業應遵守安全規範，並加強工地人員安全防護、緊急應變能力，避免意外發生。