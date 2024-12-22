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受高薪所誘困泰緬邊境！台南男被關每日挨打 跨海營救今返家

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台南市陳姓男子上月中旬遭朋友以高薪為由帶往泰緬邊境工作，月初傳訊息告知家人，被關起來每天挨打，日子很痛苦。在民進黨立委林俊憲協助下，陳男今天下午平安飛抵高雄國際機場，陳男未曝光，但陳父在鏡頭前感謝林俊憲完成這項不可能的任務。

陳姓夫婦12月14日前往立委邱俊憲服務處求助，兩人哀傷泣訴，兒子11月12日告知家人說要出去工作3天，豈料就此失去聯繫，直至12月初傳訊息告知父親，他被騙去工作，人被關起來，受困泰緬邊境一處園區裡，每天被打很痛苦，幾乎快要活不下去。

林俊憲指出，陳男有告知父親定位，定位點是在泰緬邊界無誤，他先透過關係取得聯繫，12月20日將人帶離園區，昨天從邊境飛抵曼谷，今天下午在從曼谷飛抵高雄，他跟陳父一起到機場接人。

林俊憲說，有沒有贖金他不清楚，他只是透過關係去找人，很幸運很快找到人，並順利飛到曼谷，這個年輕人是被朋友誘騙說要去工作幾天，收入不錯，去了之後才發現完全不是這麼一回事。

陳父說，兒子離家就連絡不上，11月23日報案，隔天警方就通知兒子已經從高雄出境去泰國，出事後夫妻兩人每天寢食難安，直至本月14日才鼓起勇氣向立委林俊憲求助；他跟兒子已經1個多月沒有通話，昨晚終於透過救援者手機跟兒子講話，「心中石頭終於可以放下」。

台南市陳家男子被友人以高薪誘騙前往泰國工作，經立委林俊憲營救，今天終於平安返台，失聯期間，陳爸爸天天寢食難安，直至昨晚兩人通話，心中大石才放下。記者徐白櫻／翻攝
台南市陳家男子被友人以高薪誘騙前往泰國工作，經立委林俊憲營救，今天終於平安返台，失聯期間，陳爸爸天天寢食難安，直至昨晚兩人通話，心中大石才放下。記者徐白櫻／翻攝
台南市陳家男子被友人以高薪誘騙前往泰國工作，經立委林俊憲營救，今天終於從高雄小港機場平安入境。圖／讀者提供
台南市陳家男子被友人以高薪誘騙前往泰國工作，經立委林俊憲營救，今天終於從高雄小港機場平安入境。圖／讀者提供

台南 曼谷 林俊憲 泰國

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