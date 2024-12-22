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海巡署長為TPBL賽事開球 穿海巡服務專線背號球衣宣導反毒

中央社／ 台北22日電

TPBL新北中信特攻今天在新莊體育館對戰台啤永豐雲豹，海巡署長張忠龍受邀擔任開球嘉賓，並穿著象徵海巡的118號球衣亮相，還不忘向球迷宣導反毒理念，寓教於樂。

海巡署今晚發布新聞稿表示，張忠龍受邀擔任台灣職業籃球大聯盟（TPBL）「2024－2025新北中信特攻職業籃球隊比賽」開球儀式嘉賓，且穿著象徵118海巡服務專線背號球衣登場。

張忠龍一進場就向所有球迷宣導海巡報案專線和反毒理念，他表示，透過現場播放海巡形象影片可看到，海巡也有「特攻精神」，並指海巡署同船一命，肩負重責，站在最前線「捍衛國家、保護家人」，與特攻球員講究「團隊合作、無所畏懼、使命必達」相同，隨時做好上場迎接各種未知挑戰。

由於中信特攻英文隊名DEA源自美國緝毒局 Drug Enforcement Administration縮寫，張忠龍指出，這和海巡署核心任務高度契合。統計今年起至11月止，海巡成功查獲毒品總量高達8244公斤（含7件海上毒品走私），從源頭阻斷毒品供應，保護國人免於毒害，充分體現海巡署全力反毒的堅定承諾。

海巡署表示，為積極推廣犯罪預防宣導及人才招募，活動現場二樓迴廊也設置海巡署宣導攤位，規劃有夾娃娃機、闖關遊戲和有獎徵答等活動，除藉此向民眾說明反毒知識外，也讓有志加入海巡行列者可深入認識。

張忠龍強調，海巡人力有限，但海上民力無窮，面對潛藏海上威脅，必須倚賴全民合作，才能更有效地守護國家安全。呼籲國人提高海域安全意識，對海上異常活動保持警覺，若發現可疑情況請立即撥打118免費報案專線，就有機會獲得最高新台幣20萬元檢舉獎金，共同守護台灣海域。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻隊22日邀請海巡署長張忠龍（右3）擔任主場例行賽開球嘉賓，張忠龍同時不忘向球迷宣導反毒理念，寓教於樂。圖／海巡署提供（中央社）
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻隊22日邀請海巡署長張忠龍（右3）擔任主場例行賽開球嘉賓，張忠龍同時不忘向球迷宣導反毒理念，寓教於樂。圖／海巡署提供（中央社）

反毒 毒品 海巡署

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