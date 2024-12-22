影／曾加入投資群組險遭騙 女星蔡允潔擔任警方防詐大使

資深藝人譚艾珍日前遭假檢警詐騙，藝人郭彥均也認遭詐騙7位數；女星蔡允潔應台南市警二分局之邀擔任防詐大使，她分享曾有朋友邀她加入號稱專業投資老師所開設LINE群組，裡頭有報很多「明牌」，後來群內老師要求她去下載另個投資APP，讓她心生警惕沒下載，才沒上當。

女星蔡允潔以展場模特兒發跡，後來憑藉姣好身材及亮麗的外型而被發掘進入演藝圈，之後也常常在各大綜藝節目中看到她的身影，是近年各大電視節目熱邀藝人之一。因此市警二分局邀請她擔任防詐大使，協助錄製「反詐騙」宣導影片。

蔡允潔說，曾有朋友邀請她加入號稱專業投資老師所開設的LINE群組，還記得當時裡面有報很多明牌，而且好像群組內每個人每天都在賺錢，讓她心癢想跟著投資，不料後來群內老師要求她去下載另一個投資APP，讓她心生警惕未去下載，最終LINE群組突然解散，也因此沒有被詐騙。

她呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊，以免受騙上當。

市警二分局分局長劉怡宗指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資。

因此，投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。