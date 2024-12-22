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簽房地銷售專約13天反悔 法院判賠成交價1%

中央社／ 基隆22日電

李女與房仲公司簽立專任契約，委託銷售基隆市房地，13天後，李女要求終止契約，之後並將房地出售，房仲公司提告要求給付違約金29萬餘元，法院判李女賠償成交價1%即6萬5000元。

根據基隆地方法院判決書，房仲公司主張，雙方在今年3月5日簽立專任委託銷售契約，李女卻在3月18日以存證信函通知房地是借名登記，她無權轉讓要終止契約，公司回覆如違反契約，要給付違約金，李女置之不理，並在5月25日將房地出售給第3人，李女違約應給付委託銷售總價新台幣730萬元的4%違約金即29萬2000元。

被告李女在法院開庭時未到庭，也未提出書狀陳述。法官認為，依照契約，房仲公司收取服務報酬為實際成交價4%，房仲公司提出以委託銷售價格，作為違約金計算依據於法無據，應以實際成交價格650萬元作為計算依據。

法官表示，李女雖有違約，但房仲公司並未提出證據，證明因李女違約行為，而實際受有29萬2000元的損害，再者，李女簽約後僅13天，即通知房仲公司終止契約，5月25日將房地出售給第3人。

法官表示，房仲公司無須再進行帶看屋、協調稅費、斡旋付款條件、簽約、貸款事宜、交屋過戶、點交等事宜，減少人事等開銷，相較已銷售成功的案例，付出的成本尚屬輕微。

法官認為，若仲介成功，房仲公司最多僅可請求給付實際成交價的4%，依照契約約定，違約處罰卻能取得實際成交價的4%，顯有失衡，依民法第252條，約定的違約金額過高者，法院得減至相當的數額。

法官表示，審酌房仲公司僅刊登房地出售的廣告，並考量房仲公司所受損害、付出成本等，違約金應酌減為實際成交價格650萬元的1%，即6萬5000元。全案可上訴。

李女與房仲公司簽立專任契約，委託銷售基隆市房地，13天後，李女要求終止契約，之後並將房地出售，房仲公司提告要求給付違約金29萬餘元，法院判李女賠償成交價1%即6萬5000元。示意圖／Ingimage
李女與房仲公司簽立專任契約，委託銷售基隆市房地，13天後，李女要求終止契約，之後並將房地出售，房仲公司提告要求給付違約金29萬餘元，法院判李女賠償成交價1%即6萬5000元。示意圖／Ingimage

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