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南投國6客運追撞4車 逢周日遊客回途…車潮一度塞5公里

中央社／ 南投縣22日電

馬姓男子駕駛全航客運公車行經國道6號西向7.7公里處，疑未注意路況先追撞前方1輛小客車，再推撞前方3輛小客車，由於正值週日遊客回途車潮，這起5車事故一度釀回堵約5公里。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天下午獲報，國道6號西向7.7公里處、東草屯路段發生1輛大客車與4輛小客車碰撞事故，含駕駛共24人的大客車行駛內側車道，追撞同車道前方1輛小客車，再推撞前方3輛小客車，所幸整起事故只有車損、未造成人員受傷。

國道6號西向週日午後就會出現往台中方向車潮，49歲馬姓大客車駕駛疑未保持安全距離、未注意車前狀況而肇事；警方指出，事故造成回堵約5公里，下午3時許排除事故，大客車拖吊至東草屯休息站由接駁車接送乘客，確切肇事經過及肇因待調查釐清。

一輛客運22日行經國道6號西向7.7公里處，疑未注意路況先追撞前方1輛小客車後再推撞3輛小客車，事故一度導致車流回堵約5公里，所幸只有車損、無人受傷。圖／國道警方提供（中央社）
一輛客運22日行經國道6號西向7.7公里處，疑未注意路況先追撞前方1輛小客車後再推撞3輛小客車，事故一度導致車流回堵約5公里，所幸只有車損、無人受傷。圖／國道警方提供（中央社）

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