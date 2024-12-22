南投國6客運追撞4車 逢周日遊客回途…車潮一度塞5公里
馬姓男子駕駛全航客運公車行經國道6號西向7.7公里處，疑未注意路況先追撞前方1輛小客車，再推撞前方3輛小客車，由於正值週日遊客回途車潮，這起5車事故一度釀回堵約5公里。
國道公路警察局第七公路警察大隊今天下午獲報，國道6號西向7.7公里處、東草屯路段發生1輛大客車與4輛小客車碰撞事故，含駕駛共24人的大客車行駛內側車道，追撞同車道前方1輛小客車，再推撞前方3輛小客車，所幸整起事故只有車損、未造成人員受傷。
國道6號西向週日午後就會出現往台中方向車潮，49歲馬姓大客車駕駛疑未保持安全距離、未注意車前狀況而肇事；警方指出，事故造成回堵約5公里，下午3時許排除事故，大客車拖吊至東草屯休息站由接駁車接送乘客，確切肇事經過及肇因待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言