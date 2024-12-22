整修宮廟金爐遭磚牆擊中 花蓮工人部受困…送醫傷重不治

花蓮縣壽豐鄉一處宮廟金爐施工，今天中午58歲古姓工人遭磚牆擊中頭部受困金爐內，消防局獲報後趕到現場，但金爐內仍持續有掉落物，消防人員緊急用吊車從上方打開蓋子救人，但古男已沒有生命跡象，送醫宣告傷重不治，警方將進一步調查意外發生原因。

消防人員指出，今天11時許接獲壽豐鄉吳全一間宮廟報案，指出施工中的金爐內有工人遭磚牆擊中，全身多處骨折，頭部也有受傷，受困在金爐塔中。塔內持續有掉落物，改用吊車協助救援人員從塔頂進入金爐內，將傷者脫困，在到院前心肺功能停止，緊急送慈濟醫院急救。

警方表示，黃姓男子於今天11時許與古姓男子整修宮廟金爐，古男卻遭金爐內部的倒塌磚牆壓住，立即通知救護人員到場，送醫急救後，在中午12時15分宣布急救無效死亡，經現場勘查古男無明顯外傷，全案依刑事進行相驗事宜。