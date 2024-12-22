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內湖分局長寫信給1396個社區主委 前進住戶大會推識詐

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙猖獗，台北市內湖警分局長蕭惠珠本月初寫信，給轄內1396個社區管理委員會主任委員，希望開住戶大會時通知派出所前往宣導識詐，強調「您的一通電話可能就為社區居民把關了畢生積蓄！」

蕭惠珠寫信表示，詐欺是國人最深惡痛絕犯罪，今年8至10月財損最多詐欺手法，依序為假投資250億元、假冒機構或公務員29億元及假交友25億元。

信中指出，希望主委開住戶大會時電話通知派出所，警方將指派所長或經驗豐富員警，前往講解防詐觀念及分享遭詐騙案例，「您的一通電話可能就為社區居民把關了畢生積蓄！」

各所已陸續接獲主委通知，前往宣導。分局表示，內湖新興社區多，深入社區宣導，拉近與里民距離，希望民眾了解詐騙手法，「穿上防護罩」不陷入圈套。

詐騙猖獗，台北市內湖警分局長蕭惠珠本月初寫信，給轄內1396個社區管理委員會主任委員，希望開住戶大會時通知派出所前往宣導識詐。圖／台北市內湖警分局提供
詐騙猖獗，台北市內湖警分局長蕭惠珠本月初寫信，給轄內1396個社區管理委員會主任委員，希望開住戶大會時通知派出所前往宣導識詐。圖／台北市內湖警分局提供
詐騙猖獗，台北市內湖警分局長蕭惠珠本月初寫信，給轄內1396個社區管理委員會主任委員，希望開住戶大會時通知派出所前往宣導識詐。圖／台北市內湖警分局提供
詐騙猖獗，台北市內湖警分局長蕭惠珠本月初寫信，給轄內1396個社區管理委員會主任委員，希望開住戶大會時通知派出所前往宣導識詐。圖／台北市內湖警分局提供

住戶 內湖 詐欺 詐騙

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