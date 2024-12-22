騙錢、搶銀行將不再常見 保護自身虛擬幣成未來主流

虛擬貨幣交易、投資日漸普及，各類犯罪模式隨之而生，警方坦言過去傳統「騙錢、搶銀行」都可能轉變線上模式，警方辦案為跟得上時代，找來區塊鏈、加幣貨幣專家分析未來虛幣各式犯罪樣態，也請民眾找合法幣商、勿信釣魚網站。

台中第四分局長陳祥麟是警大資訊管理碩士畢業，本身具有資訊專才，對於現下新興虛擬幣、區塊鏈犯罪有相當敏感度，他認為警員受理民眾報案時，對於虛幣究竟是何物、如何保管，以及犯罪追查能更熟悉，可有更多認識。

警方提到，各派出所常遇民眾報案稱遇到假冒幣商的詐騙集團，對方會慫恿、鼓吹被害人砸錢買虛幣，再用假的APP營造高報酬數字，等到想出金獲利就消失無蹤，是目前較多的投資詐騙類型。

陳祥麟日前邀安瀚科技創意長鄭宏毅博士、業務經理張邵棠，到第四分局講授區塊鏈、虛擬貨幣安全保管以及操作流程，除分析犯罪模式，也讓警方可向民眾宣導防範。

鄭宏毅表示，坊間有大量投資虛擬貨幣的交易所，當中不乏偽裝成合格交易所釣魚網站，民眾在認識不足下常常是真假難辨。

鄭提到，加密貨幣「熱錢包」最廣為人知，但因有網際網路連線並非絕對安全，詐團也嗅到商機，製作假網站誘騙民眾將資金轉到另一個錢包地址，或佯以資金確認、客服核對理由，騙你展示「助記詞」，萬一全權照做被奪走金鑰，錢包內虛擬幣轉瞬間就會遭提領一空。