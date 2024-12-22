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影／不滿施工需繞道…台南8旬翁持鐮刀返回 與義交爆衝突女警也遭殃

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南8旬吳姓老翁前天開小貨車行經關廟區南雄二段時，因道路正鋪設柏油，現場管制必須改道，吳翁不滿與義交口角，員警據報趕抵現場，未料，吳翁離開現場後，又騎機車手持鐮刀返回，不聽勸聽且還拳打腳踢致女警受傷，被依妨害公務現行犯及傷害等罪嫌上銬逮捕並送辦。

歸仁警分局副分局長徐百瑄說，有關網路流傳一則在台南關廟區南雄路二段轎車駕駛人，行經道路施工路段與交通管制人員發生口角糾紛及妨害公務案件。

徐百瑄表示，經查本案發生於本月20日上午10時許，分局員警獲報後發現，本已離開現場犯嫌騎機車手持鐮刀返回，經員警勸導不聽且有攻擊員警不理性行為，依妨害公務現行犯及傷害等罪嫌逮捕並送辦。

據調查，當時南雄路二段因柏油鋪設工程需要，車輛暫時無法通行，吳翁開抵現場時，義交示意迴轉，他不聽指揮，與義交發生口角，狂飆髒話，還作勢開車衝撞，甚至還拿起鐮刀追人，工作人員見狀立刻上前勸解。

歸仁分局獲報也派員趕抵現場，吳翁竟又騎機車折返現場，腳踏墊還放把鐮刀，再次爆發衝突，他情緒激動，持續有攻擊行為，經員警勸導不聽，最後遭上銬逮捕。同時，吳翁拳打腳踢的過程中，導致女警受傷。

吳翁騎機車折返現場，情緒激動，持續有攻擊行為，經員警勸導不聽，最後遭上銬逮捕。圖／讀者提供
吳翁騎機車折返現場，情緒激動，持續有攻擊行為，經員警勸導不聽，最後遭上銬逮捕。圖／讀者提供

台南 女警 妨害公務

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