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未簽署託運條款要匯款？露營用品賣家被假買家騙百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員或銀行行員，向賣家稱未簽署金流協議、託運條款等，以認證銀行帳戶、開通物流權限等要求匯款；程姓女子網拍露營充氣床椅，依指示轉帳被騙109萬元。

從事製造業50歲程姓女子上周收到臉書Messenger訊息，對方表示欲購買她在臉書社團「二手露營商品」販售的露營充氣床椅，稱已匯款給貨運公司，傳送網址要求填輸收貨地址、簽署託運條款，否則款項會因非法交易被鎖定。

程點擊網址加LINE，對方自稱客服，指示匯款以認證帳戶，稱隔天可前往銀行領回匯款；她以網路銀行及ATM轉帳29筆共109萬元，隔天赴銀行經行員告知驚覺受騙。

26歲張姓男子上周也接到自稱買家的Messenger訊息，表示要購買他在臉書販售的電腦螢幕，要求透過黑貓宅急便寄送，傳送聲稱是宅急便的網址。張點擊加LINE，對方自稱行員，以未開通宅急便權限要求匯款，稱會歸還；他以網銀及ATM轉帳17筆共108萬元，直到餘額不足才知被騙。

詐團假冒買家，透過網拍平台聊天系統、Messenger或LINE聯繫賣家，稱無法下單，提供聲稱是平台客服的網址、QR Code或LINE ID加好友，再假冒客服或行員，稱未簽署金流服務、協議或託運條款，指示操作ATM或網銀匯款。

刑事局表示，ATM、網銀沒有相關認證功能，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流服務」、「帳戶認證」、「申請金流驗證」等關鍵字就是詐騙。

詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員或銀行行員，向賣家稱未簽署金流協議、託運條款等，以認證銀行帳戶、開通物流權限等要求匯款。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團假冒網路拍賣平台買家、客服人員或銀行行員，向賣家稱未簽署金流協議、託運條款等，以認證銀行帳戶、開通物流權限等要求匯款。記者李奕昕／翻攝

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