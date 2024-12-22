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影／台中男占用來車道搶先路口左轉彎 擦撞行人庇護島翻車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車沿沙田路左轉鎮南路，至路口時車左側擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷，警方檢視監視器畫面發現車速不快，駕駛無酒駕，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今天中午1時9分，在沙鹿區鎮南路與沙田路口，21歲朱男駕駛轎車沿沙田路左轉鎮南路，至該路口其車左側擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷，雙方表示不願就醫，經檢視監視器畫面車速不快，駕駛經警方酒測後無酒駕情事。

朱男駕駛轎車行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，違反道路交通管理處罰條例48條1項3款，處600元到1800元罰鍰，警方將依法舉發。

警方呼籲駕駛人，駕車於路口左轉彎應遵守道路交通安全規則，並注意道路交通設施，以維護自已及他人的安全。

台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區鎮南路與沙田路口今天發生翻車車禍，朱男駕駛轎車時擦撞行人庇護島翻車，駕駛朱男右手及所載乘客陳女額頭皆受輕傷。記者游振昇／翻攝

台中市 監視器 車道 酒駕

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