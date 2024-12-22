「我來不及了」衝馬拉松管制區撞警 新北男騎士遭逮送辦

新北市府今天清晨在板橋舉辦耶誕快追馬拉松接力賽，不料56歲鄒姓男騎士不服警員指揮逕自穿越管制區，警方要求熄火靠邊受檢時，鄒男竟騎機車衝撞警員，當場被警方壓制並依妨害公務及傷害現行犯逮捕，警方另依不服從指揮開罰900至1800元罰款。

據了解，新北市耶誕馬拉松接力賽，今天清晨4時30分於板橋盛大舉行，吸引了3千多民眾參加，海山警方於縣民大道等馬拉松路線設置管制區進行交管。不料上午6時許56歲鄒男騎乘機車沿漢生東路往文化路方向行駛，至縣民大道與漢生東路口管制區時欲待轉縣民大道，竟不服警方指揮直接穿越管制區。

執行交管的警員見狀立即上前告知鄒男違反交管，要求他熄火靠邊受檢。但鄒男卻向警員表示：「我來不及了。」隨即騎車衝撞攔查警員欲強行離開，當場被警員依依妨害公務及傷害罪現行犯逮捕，詢後移送新北地檢署偵辦。針對鄒男不服從指揮部分，警方另依道路交通管處理罰條例第60條第2項第1款告發，依法可處900元以上1800元以下罰款。