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11月遭詐金額竹縣增164.6% 警：債務不履行 弟堅持告哥詐欺

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

近年來詐騙猖獗，根據內政部警政署「165打詐儀表板」最新月統計數據顯示，全台財產損失金額共達126億7594.7萬，其中財損金額增加最多的縣市為新竹縣，與10月份比較增加了6億1643萬元，月增164.6%，引發外界議論。對此，新竹縣警察局回應，上個月受理一件交易糾紛、債務不履行案件，財產損失激增6.3億，此案較屬於民事糾紛，與詐欺案件刑案有所不同。

近期有民眾掉入詐騙集團布下的陷阱，甚至因此被騙光畢生積蓄，根據「165打詐儀表板」最新統計，全台11月詐騙案件受理數高達逾1.8萬件、金額超過126億元，較上月增加了5.9億，其中財損金額增加最多的縣市為新竹縣，與10月份比較增加了6億1643萬元，從3億7455.4萬激增到9億9098.4萬，月增164.6%。在「每十萬人財損最多縣市」中，新竹縣也以1億6723.3萬元居冠，而「每十萬人受理最多縣市」中，則以新竹市的103.84件為最多。

對此，新竹縣刑事大隊長李奇勳回應，11月份的財損增加，主要是11中旬受理一件兄弟經營公司的糾紛案件，主因為弟弟堅持要告哥哥詐欺，因此警方以詐欺案件來受損，事實上，此案應屬於民事投資糾紛，與近期的詐欺案件刑案有所不同，此案件就歸在新竹縣11月份的財損數，才會月增164%。

新竹縣警方在網路上也特別標註此案原因，根據當天數據顯示，竹縣統計數據中包含交易糾紛、債務不履行等其他詐騙受理案共37案，財產損失金額6.3億元。

新竹縣成立打詐專隊積極查獲與攔阻，今年至12月10日查獲詐欺集團29件370人、查扣不法利得3億2134萬餘元；成功攔阻詐騙186件、攔阻金額達1億2128萬餘元，成果豐碩。

近期有民眾掉入詐騙集團布下的陷阱，甚至因此被騙光畢生積蓄。記者郭政芬／攝影
近期有民眾掉入詐騙集團布下的陷阱，甚至因此被騙光畢生積蓄。記者郭政芬／攝影
新竹縣警方在網路上也特別標註此案原因，根據當天數據顯示，竹縣統計數據中包含交易糾紛、債務不履行等其他詐騙受理案共37案，財產損失金額6.3億元。圖／取自於網站
新竹縣警方在網路上也特別標註此案原因，根據當天數據顯示，竹縣統計數據中包含交易糾紛、債務不履行等其他詐騙受理案共37案，財產損失金額6.3億元。圖／取自於網站
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新月統計數據顯示，全台財產損失金額共達126億7594.7萬，其中財損金額增加最多的縣市為新竹縣。圖／取自於網站
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新月統計數據顯示，全台財產損失金額共達126億7594.7萬，其中財損金額增加最多的縣市為新竹縣。圖／取自於網站

新竹 詐欺 詐騙集團

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