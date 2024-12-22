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影／民眾漁光島玩風帆游不回來 海巡出艇馳援救上岸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所昨傍晚5時許據報，指漁光島月牙灣方向疑似有2名民眾從事風帆遊憩體力不支無法返回，安平漁港安檢所立即派遣橡皮艇馳赴現場救援，順利將攀附在外海蚵棚上的32歲楊姓男子救上岸，另民眾則自行游上岸。

安平漁港安檢所所長陳俊穎說，海巡署人員接獲通報後，立即啟動救援機制，5時33分100P橡皮艇艇組人員抵達現場，發現體力不支的楊男落海後自行攀附在外海蚵棚待援，旋即將他救援上艇。

傍晚6時03分將楊男救援返港，後續由安檢所人員初步檢傷及提供保暖措施避免失溫，經檢視楊男腳部因蚵棚造成多處刮傷，且協助傷口包紮。楊男也因傷勢並無大礙，表示不需就醫，他對海巡署人員表達感謝之意後隨即離開。

安平漁港安檢所所長陳俊穎表示，近日受東北季風影響，海象皆不穩定，民眾從事親海活動應著救生衣並充分評估風險，若在岸際及港區發現危難情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線。

海巡署第一一岸巡隊橡皮艇艇組人員抵達現場，發現體力不支的楊男落海後自行攀附在外海蚵棚待援。圖／讀者提供
海巡署第一一岸巡隊橡皮艇艇組人員抵達現場，發現體力不支的楊男落海後自行攀附在外海蚵棚待援。圖／讀者提供
海巡署第一一岸巡隊據報後，順利將攀附在外海蚵棚上的32歲楊姓男子救上岸。圖／讀者提供
海巡署第一一岸巡隊據報後，順利將攀附在外海蚵棚上的32歲楊姓男子救上岸。圖／讀者提供
安平漁港安檢所人員初步檢傷及提供保暖措施避免失溫，經檢視楊男腳部因蚵棚造成多處刮傷，且協助傷口包紮。圖／讀者提供
安平漁港安檢所人員初步檢傷及提供保暖措施避免失溫，經檢視楊男腳部因蚵棚造成多處刮傷，且協助傷口包紮。圖／讀者提供

安檢 海巡署 蚵棚

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