影／台中男無照酒駕又闖紅燈 轎車撞遊覽車驚險畫面曝光

林姓男子今天早上涉嫌無照酒後開車，在台中市潭子區一處路口闖紅燈，撞上遊覽車側邊，轎車車頭嚴重毀損，林男受傷送醫，警方依公共危險罪嫌移送法辦，他無照駕駛和闖紅燈行為另行開罰單。

台中市大雅警分局表示，今天早上6時27分，在潭子區崇德路四段與大豐一路口前發生酒駕交通事故，42歲林男駕駛轎車沿崇德路四段往北屯方向(北往南)直行時闖紅燈，前車頭與44歲劉男駕駛的遊覽車碰撞，遊覽車當時沿大豐一路往雅潭路方向直行，出發正要去載客人路上，轎車前車頭受損，遊覽車左側車身受損。

警方依規定到場處置，林男經檢測有酒精反應，手腳擦挫傷，就醫後無大礙，後續將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

另有關林男無照駕駛闖紅燈違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第53條1項、第21條1項4款，大雅分局已依法製單舉發，將分別處以1800元以上、5400以下罰鍰，及6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

警方呼籲，無照請切勿駕駛，另酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，切勿心存僥倖駕車，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康