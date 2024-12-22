中和商旅凌晨竄火疏散37人3人送醫 傳失聯韓籍旅客找到人了…

新北市中和區1間商務旅館今天凌晨1時許突然發生火警，消防人員獲報到場後發現旅館的7樓冒出濃煙，立即疏散37名住客，另外還救出7人，其中3名男住客預防性送醫，所幸均無大礙。火勢在20分鐘內撲滅，起火原因仍待火調人員調查。外傳有一名韓籍旅客失聯，警方最後有找到他。

新北市消防局今天凌晨1時40分接獲報案，中和區和城路1間商務旅館發生火警，緊急派遣32車74人前往搶救。消防人員到場後發現旅館的7樓冒出濃煙立即進入火場灌救，同時還疏散37名住客，並救出7名住客，其中3名男住客意識清醒，由救護人員預防性送往雙和醫院治療。