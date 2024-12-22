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拳上衝突再起！統神賽後遭黑衣人痛毆頭部 警趕抵...把1人帶回派出所
台灣知名實況主「亞洲統神 」張嘉航21日與網紅「蹦闆」，在台北小巨蛋舉行「拳上2024」，6回合結束，評審以比分59比55，判定蹦闆獲勝，統神大喊不公平，質疑黑箱。賽後統神要進入採訪室受訪，卻在門口遭到數名疑似蹦闆的黑衣友人叫囂、攻擊，場面爆發嚴重推擠，轄區松山警方事後獲報鬥毆，趕抵了解。
現場畫面曝光，可見數名黑衣人不斷向統神推擠、叫囂，夾雜著「怎樣啦」、「不要推啦」、「XXX」、「Ｘ你娘」、「全部離開」等語，期間一名男子朝統神頭部揍了一拳。
松山警方證實，21日晚上11點多獲報衝突趕抵，到場已無打架情事，由於統神詢問傷害告訴事由，事後把統神帶回派出所釐清案情，將詢問了解狀況，並調閱監視器畫面釐清打人的是誰。
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