聽新聞
0:00 / 0:00

拳上衝突再起！統神賽後遭黑衣人痛毆頭部 警趕抵...把1人帶回派出所

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台灣知名實況主「亞洲統神 」張嘉航21日與網紅「蹦闆」，在台北小巨蛋舉行「拳上2024」，6回合結束，評審以比分59比55，判定蹦闆獲勝，統神大喊不公平，質疑黑箱。賽後統神要進入採訪室受訪，卻在門口遭到數名疑似蹦闆的黑衣友人叫囂、攻擊，場面爆發嚴重推擠，轄區松山警方事後獲報鬥毆，趕抵了解。

現場畫面曝光，可見數名黑衣人不斷向統神推擠、叫囂，夾雜著「怎樣啦」、「不要推啦」、「XXX」、「Ｘ你娘」、「全部離開」等語，期間一名男子朝統神頭部揍了一拳。

松山警方證實，21日晚上11點多獲報衝突趕抵，到場已無打架情事，由於統神詢問傷害告訴事由，事後把統神帶回派出所釐清案情，將詢問了解狀況，並調閱監視器畫面釐清打人的是誰。

台灣知名實況主「亞洲統神 」在「拳上2024」賽後，遭數名黑衣人叫囂、攻擊。記者翁至成／翻攝
台灣知名實況主「亞洲統神 」在「拳上2024」賽後，遭數名黑衣人叫囂、攻擊。記者翁至成／翻攝

監視器 統神 鬥毆

延伸閱讀

誤以為火車進站！88歲翁踩空跌落軌道 被救起幸僅腳受傷

蹦闆狂噴統神！「拳上」記者會他脫了「真實身材曝光」

懷疑友人當線民…三煞押至旅館私囚 痛毆凌虐強索50萬遭訴

影／蘆洲男子吸毒發狂持刀對兒揮舞 員警趕抵壓制查獲毒品

相關新聞

車禍畫面曝光！台中轎車鬼切左轉 公車遭猛撞「車燈掉落」5傷送醫

台中烏日今天下午發生張男駕駛白色轎車未待左轉燈亮起即左轉，與綠燈直行的中鹿客運綠1公車碰撞車禍，造成轎車駕駛在內共5人受...

嘉義某扶輪社餐敘疑酒後失控 雙方鬥毆掛彩

嘉義地區某扶輪社近日在嘉市西區一間飯店餐敘，其中許男、葉男2人酒後爭執，一旁翁男為許男助陣，發生肢體衝突成傷，葉男隨後找...

拳上衝突再起！統神賽後遭黑衣人痛毆頭部 警趕抵...把1人帶回派出所

台灣知名實況主「亞洲統神 」張嘉航21日與網紅「蹦闆」，在台北小巨蛋舉行「拳上2024」，6回合結束，評審以比分59比5...

國道1號三重路段「4車連環撞」釀3傷 回堵3公里車速不到30

國道1號北向27.8公里處三重路段，今天下午4時許發生連環車禍。新北市消防局獲報派遣人車前往救援，消防人員到場後發現4輛...

韓劇看太多？偷拍被逮竟將記憶卡咬碎吞下肚 遭譏「太天才」

恆春某潛水店員工吳冠樑，今年3月手持針孔攝影機從盥洗室空隙偷拍女學員，嚇得她大叫，吳男快速離開後，竟將攝影機記憶卡放入口...

整間被燻黑…高雄民宅房間深夜起火 女屋主靠「它」攜5兒女逃生

高市那瑪夏區一處民宅昨深夜10時許突然傳火警，起火點位於1樓房間，疑似因延長線延燒至床鋪，當時濃煙已將房內燻黑，開始侵襲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。