糗！7旬男酒醉大鬧北捷圓山站 遭警帶回派出所管束2小時
台北市中山警方今天下午3點多獲報，台北捷運圓山站有民眾情緒失控、鬧事，趕抵發現是一名7旬吳姓男子，他因酒醉在月台內大聲喧嘩引來注意，到場仍情緒激動，於是帶回派出所管束，待他兩小時後酒醒，通知家屬帶回。
警方指出，吳男在海霸王餐廳用餐，下午3點跟友人一起走進捷運站要搭車回家，孰料突然在月台大聲咆哮，有民眾驚慌告知捷運人員，女站長到場安撫，只是未果。
警方認為經站長制止不聽，現場檢視吳男酒醉情緒不穩，無法自如控制言行，為避免危害捷運月台安全，在下午3點21分依警職法帶回派出所管束，待他酒醒後，於下午5點30分通知家屬帶回。
警方呼籲，民眾飲酒應節制，避免脫序暴力行為，若遇糾紛可撥打110通報警方到場協助，以維護自身安全。
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