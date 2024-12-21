糗！7旬男酒醉大鬧北捷圓山站 遭警帶回派出所管束2小時

台北市中山警方今天下午3點多獲報，台北捷運圓山站有民眾情緒失控、鬧事，趕抵發現是一名7旬吳姓男子，他因酒醉在月台內大聲喧嘩引來注意，到場仍情緒激動，於是帶回派出所管束，待他兩小時後酒醒，通知家屬帶回。

警方指出，吳男在海霸王餐廳用餐，下午3點跟友人一起走進捷運站要搭車回家，孰料突然在月台大聲咆哮，有民眾驚慌告知捷運人員，女站長到場安撫，只是未果。

警方認為經站長制止不聽，現場檢視吳男酒醉情緒不穩，無法自如控制言行，為避免危害捷運月台安全，在下午3點21分依警職法帶回派出所管束，待他酒醒後，於下午5點30分通知家屬帶回。