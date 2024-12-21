新北水電材料廠火警 籲樹林、新莊與龜山緊閉門窗

新北環保局今晚表示，樹林區保安街二段337巷存放水電材料的工廠發生火警，因風速微弱，擴散不佳，經模擬主要可能影響範圍為樹林、新莊區及桃園市龜山區，請民眾緊閉門窗。

新北環保局發布新聞表示，晚間8時40分左右，樹林區保安街二段發生火警，因風速微弱，擴散不佳，已啟動監測空氣品質微型感測器、周邊監測站，因今天有境外污染影響，全台微感器呈現橘色，偵測距離火場附近空品微型感測器，目前數值屬於正常範圍。

環保局表示，稽查人員晚間9時24分在現場以直讀性儀器監測，空氣品質監測電子鼻讀值為0。但因今天空氣品質受境外污染物影響，且大氣條件變化快，將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。

環保局說，經模擬主要可能影響範圍為樹林區、新莊區及桃園市龜山區。已透過臉書Facebook、里長及市議員及桃園市環保局等，協助通報民眾注意防範空污，請民眾待火勢撲滅後再開窗，外出戴上口罩。