台鐵24小時落軌3起 欠債男釀大誤點

台鐵浮洲車站前天晚間傳出有人落軌，台鐵人員和警消遲遲找不到人。記者王長鼎／翻攝

台鐵浮洲站20日才驚傳有旅客落軌，昨天中午台北站、鳳山站又相繼有旅客掉落軌道，短短24小時內，共發生3起落軌事件。其中，浮洲站落軌的梁姓男子發現列車從身上經過毫髮無傷，便從車底鑽出逃出車站，警消搜索兩小時未果，共影響58列次、3200分鐘。台鐵昨表示，將向該名男子求償。

台鐵浮洲車站前天晚間傳出有人落軌，但警消人員現場搜尋約2小時都找不到人，因正值下班尖峰時間，導致北部列車大誤點，引發民眾抱怨。涉案的梁姓男子昨天凌晨主動向鐵警板橋分駐所到案，坦言因欠錢無力償還，意圖尋短未成。

台鐵表示，如經證實為人為蓄意侵入路線致遭列車撞擊，除移請鐵路警察局裁處，也將求償損失。

不料事隔不到一日，台北、高雄昨天中午相繼發生旅客掉落軌道事件，且兩案僅相隔1分鐘。其中鳳山站昨天中午11時42分一名高齡88歲旅客欲搭車前往枋寮，在月台上不慎踩空掉落，所幸103次自強號緊急在站外停下，未撞及；由於旅客年歲已高且左膝骨折無法移動，救護人員到場後協助送醫，共影響4列車、51分鐘。

台北站昨天上午11時43分一列407次EMU3000型新自強號進站時，也有1名旅客侵入路線遭撞及。台鐵表示，旅客緊急送醫後，經鐵路警察搜證處理即恢復開車，共影響7列車、共43分。